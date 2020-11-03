» » » В Вене произошли нападения террористов сразу в шести местах
﻿
  • 3 ноябрь 2020 9:53
  • 61

В Вене произошли нападения террористов сразу в шести местах

В Вене произошли нападения террористов сразу в шести местах2 ноября в Вене несколько человек, вооруженных винтовками, устроили стрельбу в шести разных местах. Одно из нападений произошло возле синагоги.

 

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение терактом. По его словам, мотивы стрельбы пока не известны.

 

После атаки на синагогу, еврейский центр и несколько ресторанов, по предварительной информации, могли погибнуть до семи человек, многие получили ранения. Точное количество пострадавших и погибших уточняется.

 

По неподтвержденной пока информации, один из нападавших совершил суицид, еще один нейтрализован. В центре столицы остановили весь общественный транспорт. Полиция Вены призвала людей покинуть улицы.

 

Власти пока не публикуют информацию о личности ликвидированного нападавшего. Американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов, сообщает, что о причастности к атаке в Вене заявили джихадисты. Они назвали нападение «частью счета» за участие Австрии в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».


Похожие статьи:
﻿
На Шри-Ланке прогремело еще три взрыва

На Шри-Ланке прогремело еще три взрыва

Международные Новости
﻿
17 человек убиты при стрельбе в школе во Флориде

17 человек убиты при стрельбе в школе во Флориде

Международные Новости / Проишествия
﻿
ИГИЛ взяла ответственность за теракт в Лондоне

ИГИЛ взяла ответственность за теракт в Лондоне

Международные Новости / Проишествия
﻿
В торговом центре Мюнхена произошел теракт

В торговом центре Мюнхена произошел теракт

Международные Новости / Проишествия
﻿
Франция объявила в розыск подозреваемого в совершении терактов

Франция объявила в розыск подозреваемого в совершении терактов

Международные Новости / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика