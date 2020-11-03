В Европе появился новый лидер по числу жертв COVID-19

Если ранее уверенное первенство в этом антирейтинге держала Италия, то теперь ей пришлось подвинуться.

Чехия стала лидером по числу скончавшихся от коронавируса в пересчете на сто тысяч человек населения. Следом за Чехией идет Андорра, а третье место заняла Бельгия. Об этом говорят данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

В Чехии данный показатель составляет 11,02, в Андорре - 7,88, далее следуют Бельгия - 6,81, Армения - 6,19 и Черногория - 6,11.

Общее число умерших за последние семь дней в Чехии составляет 1174 человека. В целом в стране в настоящее время больны более 188 тыс. человек, из них более 7,6 тыс. госпитализированы.