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  • 3 ноябрь 2020 9:47
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В Европе появился новый лидер по числу жертв COVID-19

В Европе появился новый лидер по числу жертв COVID-19Если ранее уверенное первенство в этом антирейтинге держала Италия, то теперь ей пришлось подвинуться.

Чехия стала лидером по числу скончавшихся от коронавируса в пересчете на сто тысяч человек населения. Следом за Чехией идет Андорра, а третье место заняла Бельгия. Об этом говорят данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

 

В Чехии данный показатель составляет 11,02, в Андорре - 7,88, далее следуют Бельгия - 6,81, Армения - 6,19 и Черногория - 6,11.

 

Общее число умерших за последние семь дней в Чехии составляет 1174 человека. В целом в стране в настоящее время больны более 188 тыс. человек, из них более 7,6 тыс. госпитализированы.


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