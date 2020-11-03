ВОЗ получила документы о выходе США из организации

США официально уведомили ВОЗ о выходе из состава членов организации.

Напомним, что в мае Президент США Дональд Трамп объявило прекращении сотрудничества США и Всемирной организации здравоохранения, поскольку та не провела необходимых реформ. Он обвинил ВОЗ в зависимости от Китая. Средства, которые направлялись на ее финансирование, он пообещал перенаправить другим международным организациям.

После этого ряд медицинских организаций обратились к Трампу с просьбой пересмотреть свое решение о разрыве отношений с ВОЗ, поскольку такой шаг может существенно осложнить борьбу с коронавирусом.

В сентябре государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты покинут ВОЗ в июле 2021 года. В планах США - отозвать своих представителей из штаб-квартиры и других офисов организации.

При этом он отметил, что США определят альтернативных партнеров-исполнителей и предоставят им целевое финансирование для защиты здоровья и безопасности американцев и спасения жизней во всем мире.