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  • 3 ноябрь 2020 9:44
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ВОЗ получила документы о выходе США из организации

ВОЗ получила документы о выходе США из организацииСША официально уведомили ВОЗ о выходе из состава членов организации.

 

Напомним, что в мае Президент США Дональд Трамп объявило прекращении сотрудничества США и Всемирной организации здравоохранения, поскольку та не провела необходимых реформ. Он обвинил ВОЗ в зависимости от Китая. Средства, которые направлялись на ее финансирование, он пообещал перенаправить другим международным организациям.

 

После этого ряд медицинских организаций обратились к Трампу с просьбой пересмотреть свое решение о разрыве отношений с ВОЗ, поскольку такой шаг может существенно осложнить борьбу с коронавирусом.

 

В сентябре государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты покинут ВОЗ в июле 2021 года. В планах США - отозвать своих представителей из штаб-квартиры и других офисов организации.

 

При этом он отметил, что США определят альтернативных партнеров-исполнителей и предоставят им целевое финансирование для защиты здоровья и безопасности американцев и спасения жизней во всем мире.


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