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  • 19 октябрь 2020 16:35
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Более 20 астероидов приблизятся к Земле в ближайшие три дня

Более 20 астероидов приблизятся к Земле в ближайшие три дняШесть астероидов размерами от полутора до 46 метров пройдут вблизи Земли 19 октября на дистанциях от 150 тысяч километров (половина дистанции до Луны) до 6 миллионов 150 тысяч километров, сообщило одного из подразделений НАСА, передает РИА Новости.

 

Во вторник, 20 октября, количество астероидов практически удвоится. Мимо Земли пролетит 10 астероидов размерами от 7 до 73 метров. Они пройдут на расстоянии от 690 тысяч километров до 7 миллионов 449 тысяч километров.

 

Еще шесть астероидов сблизятся с Землей 21 октября. Их размеры – от 3,8 метра до 35 метров, а трасса полета проходит от 46 тысяч километров (на 10 тысяч километров дальше, чем располагаются геостационарные спутники, такие как аппараты связи и телевещания) до 576 тысяч километров.

 

Ничего удивительного в таком количестве летящих к Земле астероидов нет, пояснили РИА Новости в Институте астрономии РАН.

 

«Если, допустим, сегодня ночью системы мониторинга обнаруживают объекты, они их обнаруживают за 3-5 дней до подлета. Каждую ночь обнаруживается больше десятка объектов, до 20 штук. И часть из них при подлете к Земле становятся видны. Никакой аномалии нет. Каждый день, если смотреть, будет по несколько сближений», – рассказал РИА Новости старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.


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