Ученые рассказали, с какой группой крови выше риск заболеть COVID-19

Группа немецких и норвежских ученых увидела связь между тяжестью протекания заболевания и группой крови пациентов.

Результаты их первого исследования были опубликованы еще 17 июня в издании New England Journal of Medicine. Как передает DW, два последующих исследования подтвердили выводы ученых.

Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК.

Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше, а именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).

14 октября в специализированном издании Blood Advances были опубликованы результаты еще двух исследований, которые подтвердили выводы немецких и норвежских ученых о том, что у людей с I группой крови в случае заражения коронавирусом, болезнь протекает в более легкой форме. Узнать причину этого сейчас пытаются ученые медицинского университета Граца.

Результаты этих исследований будут иметь значительные последствия для выработки методики лечения атипичной пневмонии COVID-19, вызываемой SARS-CoV-2, и не только ее. Схожие наблюдения о влиянии группы крови на ход болезни имеются и в отношении других заболеваний.

Например, замечено, что люди с первой группой крови крайне редко заболевают тяжелыми формами малярии. Есть и обратные примеры: люди со второй группой крови более спокойно переносят заболевание чумой.

Кроме того, новые наблюдения могут изменить в нынешней пандемии понятие «группа риска». До сих пор к ней относились пациенты определенного возраста, имеющие хронические заболевания, курильщики и другие. Теперь не исключено, что этот подход через некоторое время придется пересмотреть.