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  • 16 октябрь 2020 14:34
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ВОЗ назвала неэффективные препараты при лечении COVID-19

ВОЗ назвала неэффективные препараты при лечении COVID-19Препараты ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон почти не оказывают влияние при лечении COVID-19, говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения.

 

«Промежуточные результаты клинического исследования Solidarity („Солидарность"), координируемого ВОЗ, указывают на то, что применение ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира и интерферона, мало влияет или совсем не влияет на показатель [снижения] смертности по прошествии 28 дней или больничный курс лечения от COVID-19 среди госпитализированных пациентов», — сообщила ВОЗ.

 

В ходе исследования Solidarity, которое охватывает более 30 стран, изучался эффект от лечения с использованием этих препаратов на показатели смертности, начало искусственной вентиляции легких и длительность пребывания пациентов в больницах.


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