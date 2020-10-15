Президент Киргизии Жээнбеков принял решение уйти в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о решении уйти в отставку. Текст обращения опубликован на сайте президента.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — объявил Жээнбеков. Он пояснил, что агрессия в стране не утихает и требования его немедленной отставки продолжаются. «Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы», — подчеркнул он.

Жээнбеков заявил, что для него очень важны мир и целостность страны. Он призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь. «Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе», — добавил он.

14 октября Жогорку Кенеш (парламент) утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии, а Жээнбеков подписал соответствующий указ о его назначении. В тот же день Жапаров заявил, что рассчитывает на отставку Жээнбекова до конца суток.