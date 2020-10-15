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  • 15 октябрь 2020 10:03
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Россия официально зарегистрировала вторую вакцину от COVID-19

Россия официально зарегистрировала вторую вакцину от COVID-19В России прошла официальную регистрацию вторая вакцина от коронавируса. Препарат разработали ученые научного центра "Вектор". Лекарству дали название "ЭпиВакКорона".

 

Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, данная вакцина абсолютно безопасна. Первые 60 тысяч доз будут произведены уже в ближайшее время.

 

Напомним, что первая в мире вакцина, разработанная российскими учеными из НИЦЭМ им. Гамалеи, была зарегистрирована в августе. Она получила название "Спутник V". Планируется уже этой весной ежемесячно производить 15 миллионов доз данный вакцины.

 

Таким образом, на сегодняшний день, в стране имеется два препарата от COVID-19, получивших официальную регистрацию. Президент РФ Владимир Путин призвал наращивать производство обеих вакцин и обеспечить ими, в первую очередь, население страны.

 

Также глава государства отметил, что необходимо стремиться, чтобы производство российских препаратов от коронавируса для других стран преимущественно велось на их мощностях.


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