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  • 15 октябрь 2020 9:55
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Президент Кыргызстана отказывается уйти в отставку

Президент Кыргызстана отказывается уйти в отставкуПрезидент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отказался покидать свой пост по требованию премьер-министра Садыра Жапарова. Жээнбеков объявил об этом после личных переговоров с премьером.

 

На встрече премьер-министр Жапаров требовал, чтобы президент покинул свой пост до конца дня.

 

В пресс-службе Жээнбекова после встречи его с Жапаровым заявили, что президент «не имеет права» уходить в отставку.

 

«Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству», – заявили в пресс-службе.

 

«Сооронбай Жээнбеков придерживается той же позиции, которую озвучил 9 октября: уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, - после проведения парламентских и объявления президентских выборов» – добавили там.

 

Премьер-министр после встречи заявил, что оппозиция намерена добиваться отставки Жээнбекова.


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