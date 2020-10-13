МВД Беларуси заявило о готовности применять боевое оружие

Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Беларуси не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие, заявил первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Беларуси Геннадий Казакевич, которого цитирует информационное агентство БелТА.

По словам первого замминистра, МВД отмечает затухание протестного движения в регионах, однако они перемещаются в Минск и становятся более радикальными. Свидетельством тому — воскресные акции в Минске, отметил он.

«Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа», — заявил Геннадий Казакевич.

Протесты против итогов результатов президентских выборов в Беларуси продолжаются больше двух месяцев. На воскресной акции по всей республике задержаны более 700 человек. Против протестующих применялись светошумовые гранаты и водометы. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек.