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  • 12 октябрь 2020 21:20
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Заседание совета глав государств СНГ перенесли

Заседание совета глав государств СНГ перенеслиЗапланированное на 16 октября заседание совета глав государств СНГ, которое должно было пройти в режиме видео-конференц-связи, перенесено, новая дата заседания еще не определена.

 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполком содружества.

 

«Заседание совета министров иностранных дел, запланированное на 15 октября, а также совет глав государств, который должен был пройти 16 октября, переносятся в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире и для более детальной проработки вопросов», - отметили в исполкоме СНГ.

 

Изначально саммит СНГ планировалось провести в Ташкенте. В текущем году в СНГ председательствует Узбекистан.


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