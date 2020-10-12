Ученые рассказали, сколько коронавирус «живет» на купюрах и экранах смартфонов

Коронавирус в течение месяца может жить на купюрах, поверхностях смартфонов и металлических поручнях. Это выяснила группа ученых, опубликовавшая исследование в журнале Virology Journal.

Специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями исследовали показатели выживаемости SARS-CoV-2, на нескольких распространенных типах поверхности. Все эксперименты проводились в темноте, чтобы свести на нет любое воздействие ультрафиолетового света, а также при разной температуре и в разное время. Исследование показало, что коронавирус лучше выживает при более низких температурах.

Отмечается, что наибольшую опасность представляют стекла, включая экраны смартфонов, банкноты, а также предметы из нержавеющей стали. На этих поверхностях SARS-CoV-2 может жить при температуре +20 °С около месяца, при +30 °С – 3 недели и только при +40 °С он проживет несколько суток.

Эти результаты показывают, что вирус SARS-CoV-2, ответственный за COVID-19, может оставаться заразным в течение значительно более длительных периодов времени, чем обычно считалось возможным.