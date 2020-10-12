Эмомали Рахмон победил на президентских выборах в Таджикистане

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на прошедших 11 октября выборах главы государства. По предварительным подсчетам он набрал 90,92% голосов, сообщило Национальное информационное агентство страны «Ховар».

Эмомали Рахмон избирался от Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, Союза молодежи и Народной демократической партии.

Новый президентский срок — пятый на счету Эмомали Рахмона, он возглавляет страну с 1992.

Явка на выборах составила более 4,2 миллиона человек, или 85,39%. В стране было создано 68 избирательных округов и 3375 избирательных участков.

На пост президента претендовали еще четыре кандидата: Рустам Латифзода (Аграрная партия) — 3,03% голосов избирателей, Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) — 2,15% голосов, Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия) — 1,17% голосов, Абдухалим Гаффоров (Социалистическая партия) — 1,49%.

Сами выборы, по данным МВД Таджикистана, прошли в спокойной обстановке и без инцидентов. В министерстве добавили, что во время голосования на избирательных участках не было зафиксировано никаких правонарушений или происшествий.