Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня. Оно объявляется с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях – для обмена военнопленными и другими задержанными лицами и телами погибших.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, также участвовавший в переговорах. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Кроме того, Баку и Ереван начинают предметные переговоры с целью скорейшего достижения мирного урегулирования при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и на основе основных принципов урегулирования.