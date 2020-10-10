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  • 10 октябрь 2020 9:33
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Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огняАрмения и Азербайджан договорились о прекращении огня. Оно объявляется с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях – для обмена военнопленными и другими задержанными лицами и телами погибших.

 

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, также участвовавший в переговорах. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

 

Кроме того, Баку и Ереван начинают предметные переговоры с целью скорейшего достижения мирного урегулирования при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и на основе основных принципов урегулирования.


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