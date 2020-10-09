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  • 9 октябрь 2020 16:41
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Ученые предупредили о затяжных магнитных бурях в октябре

Ученые предупредили о затяжных магнитных бурях в октябреВо второй декаде октября ожидается пятидневная магнитная буря, которая усилится 25 октября.

 

Такой прогноз сделали ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

 

Согласно их прогнозу, опубликованному на сайте института, магнитная буря класса G1 начнется 21 октября. Она закончится 24 октября.

 

На следующий день буря перерастет в среднюю (класс G2). Затем магнитосфера Земли еще на протяжении трех дней будет возбуждена. Отмечается, что она придет в норму лишь 29 октября.

 

Как известно, в классификации магнитных бурь есть всего пять уровней - от G1 до G5.

 

Считается, что буря класса G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. При этом более сильные бури приводят к нарушениям связи и перебоям в работе навигационных систем.


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