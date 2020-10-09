Что происходит в соседней Киргизии?

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. 5 октября тысячи людей вышли на митинг в Бишкеке в знак протеста против итогов парламентских выборов. На следующий день Центризбирком был вынужден аннулировать итоги выборов.

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали Координационный совет и выдвинули на должность главы правительства бывшего депутата Садыра Жапарова, освобожденного из колонии. 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру, но ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением и создали свой координационный совет.

Президент Кыргызстана 9 октября заявил, что готов уйти с поста, как только будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.

Правительство и премьер Кыргызстана отправлены в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял отставку премьер-министра Кубатбека Боронова. Правительство также считается ушедшим в отставку, но будет работать, пока новый премьер не сформирует команду.

Кубатбек Боронов исполнял обязанности премьер-министра с июня в качестве технического главы правительства.

Основными конкурентами за кресло премьер-министра Кыргызстана теперь являются Садыр Жапаров, основатель партии «Мекенчил», которого 6 октября депутаты парламента на экстренном заседании избрали главой правительства, и Омурбек Бабанов, бывший лидер политической партии «Республика-Ата Журт» и кандидат в президенты на выборах 2017 года.

Атамбаев объявил о третьей революции в Киргизии

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил о начале третьей революции в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Политик сделал это заявление на митинге своих сторонников. Он также попросил прощения у людей за то, что способствовал приходу к власти нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

После этого Атамбаев возглавил колонну, направившуюся к расположенным в центре Бишкека правительственным зданиям. Между тем Госкомитет нацбезопасности республики сообщает, что поступает информация о попытках организовать массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия.

Президент Киргизии приказал ввести войска в Бишкек

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков приказал ввести в столице республики Бишкеке режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает ТАСС. В рамках режима ЧП в город введут войска. Комендантом столицы назначен заместитель главы МВД Алмазбек Орозалиев.

Также указ предполагает разрешение вводить комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, ограничивать их передвижение по городу. Власти смогут запретить проведение митингов и выдворять из Бишкека нарушителей общественного порядка.