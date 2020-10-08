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  • 8 октябрь 2020 22:16
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Озоновая дыра над Антарктикой достигла максимального размера

Озоновая дыра над Антарктикой достигла максимального размераПредставитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис 6 октября на брифинге в Женеве заявила, что в Антарктике зафиксирована самая большая за последние годы озоновая дыра, сообщило РИА Новости.

 

«Ученые Службы мониторинга атмосферы „Коперник" подтверждают, что озоновая дыра над Антарктикой является одной из самых больших и глубоких за последние годы. Анализ показывает, что озоновая дыра достигла своего максимального размера», — сказала она.

 

Клэр Нуллис напомнила, что озоновый слой защищает планету от вредных ультрафиолетовых лучей солнца, появление озоновых дыр является сезонным явлением.

 

По ее словам, озоновая дыра над Антарктикой стремительно росла с середины августа и достигла своего пика в начале октября с общей площадью порядка 24 миллиона квадратных километров. Сейчас площадь дыры составляет 23 миллиона квадратных километров, что выше среднего показателя за последнее десятилетие, она охватывает большую часть материка Антарктиды.

 

В ВМО подчеркивают, что появление озоновой дыры вновь указывает на необходимость соблюдения Монреальского протокола, запрещающего выбросы озоноразрушающих химических веществ. По оценкам экспертов организации, применение прописанных в протоколе мер приведет к тому, что озоновый слой встанет на путь восстановления и сможет к 2060 году вернуться к уровню, который существовал до 1980 года.


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