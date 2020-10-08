» » » Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от коронавируса
﻿
  • 8 октябрь 2020 10:16
  • 47

Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от коронавируса

Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от коронавирусаПрезидент США Дональд Трамп рассказал, как проходило его лечение от коронавируса в военном госпитале имени Уолтера Рида. Он пообещал обеспечить американские медучреждения бесплатными препаратами. Об этом Трамп заявил в видеообращении, опубликованном в его Twitter.

 

"Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон, и другие вещи, но эта была ключевая. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент", - сказал он.

 

Трамп отметил, что в экстренном порядке разрешил использовать упомянутый препарат и его аналоги, и их направят в больницы.

 

"У нас есть сотни тысяч практически готовых доз. У меня готово разрешение на экстренное использование, мы его подпишем прямо сейчас. Мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем", - добавил он.

 

Глава Белого дома отметил, что "у всех должно быть лечение, как у президента".

 

Напомним, Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании.

 

Трампу дали препарат для тяжелобольных коронавирусом.

 

Президент США покинул госпиталь Уолтера Рида после лечения от коронавируса в понедельник, 5 октября.


Похожие статьи:
﻿
Дональд Трамп отказался передавать полномочия вице-президенту

Дональд Трамп отказался передавать полномочия вице-президенту

Международные Новости
﻿
Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом

Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом

Международные Новости
﻿
Трамп: КНДР хотела снятия санкций, но США отказались

Трамп: КНДР хотела снятия санкций, но США отказались

Международные Новости
﻿
Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США

Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США

Политика / Международные Новости
﻿
Трамп призвал к изоляции Северной Кореи

Трамп призвал к изоляции Северной Кореи

Политика / Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика