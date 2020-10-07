В Кыргызстане глава правительства и спикер парламента ушли в отставку

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку на фоне протестов и беспорядков, начавшихся после парламентских выборов.

Как передает 24.kg, парламент уже проголосовал за назначение новым премьером Садыра Жапарова - бывшего депутата, которого накануне протестующие освободили из одной из тюрем в Бишкеке, где он отбывал 10-летний срок по обвинениям в организации беспорядков.

Позже его адвокат заявил, что Верховный суд Кыргызстана оправдал Жапарова, который сидел в тюрьме за захват заложника во время беспорядков 2013 года.

По данным изданий Akipress и Kabar, до этого о своем уходе с поста заявил спикер парламента Дастан Джумабеков.

Отставки произошли на фоне протестов, которые начались в Кыргызстане 5 октября после оглашения результатов парламентских выборов.

Согласно данным ЦИК, из 16 партий только четыре смогли преодолеть барьер в 7% голосов и пройти в парламент.

МИД Узбекистана выступил с заявлением о ситуации в Кыргызстане. «В Узбекистане вызывают серьёзную обеспокоенность развитие событий и складывающая напряжённая обстановка в Кыргызской Республике» - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Узбекистана. Отмечается, что «Узбекистан, как ближайший сосед и стратегический партнёр, выражает надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в братском Кыргызстане в соответствии с нормами конституции и национального законодательства страны».

«Вновь подтверждаем нашу решительную приверженность дальнейшему развитию и укреплению узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества», - говорится в документе.

Подчеркивается, что стабильность и устойчивое развитие Кыргызстана являются важным фактором безопасности и процветания всего региона Центральной Азии.

«В это непростое время мы в Узбекистане готовы оказать всемерную поддержку братскому народу Кыргызстана, с которым нас крепко связывают многовековые исторические и родственные узы, общие культурные и духовные ценности», - говорится в заключении.