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  • 5 октябрь 2020 13:12
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Саудовская Аравия частично открыла Мекку для паломников

Саудовская Аравия частично открыла Мекку для паломниковВласти Саудовской Аравии от 4 октября частично отменили запрет на совершение паломничества к исламским святыням, введенный из-за эпидемии коронавируса. После семимесячной паузы в священный для мусульман город Мекка прибыли паломники. Об этом сообщает Daily Sabah.

 

Умра (малый хадж, - ред.) Может осуществляться в любой месяц, кроме того, который предназначен для хаджа, и включает посещение Мекки и мечети Масджид аль-Харам.

 

При этом паломникам запрещается касаться священной Каабы - она завешена черной тканью, украшенной арабской каллиграфией в золоте.

 

Местные жители, чей бизнес зависит от паломников, положительно восприняли новость о восстановлении умры. До пандемии более 1,3 тыс. гостиниц и тысячи магазинов работали круглосуточно, обслуживая гостей, которые посещали священные города Мекку и Медину.

 

Напомним, со 2 апреля Мекка и Медина, два города в Саудовской Аравии, где расположены главные мусульманские святыни, по указанию властей были полностью закрыты на въезд и выезд.


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