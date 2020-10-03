Ученые объяснили, почему нельзя начинать день с кофе

Ученые из Университета Бата в Великобритании выяснили, что употребление кофе натощак может нарушить контроль за уровнем сахара в крови. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Nutrition, передает РИА Новости.

Во время эксперимента одной группе добровольцев предлагалось выпить сразу после пробуждения сладкий напиток, равный по содержанию калорий типичному завтраку. Участники второй группы сначала выпивали крепкий черный кофе, и только спустя полчаса им давали сахаросодержащий напиток.

После этого у испытуемых брали образцы крови, чтобы проверить уровень глюкозы.

Выяснилось, что употребление кофе перед завтраком увеличивало сахар в крови на 50 процентов. По мнению ученых, в долгосрочной перспективе такие скачки этого показателя могут привести к нарушению толерантности организма к глюкозе, что, в свою очередь, увеличивает риск развития диабета второго типа.

Авторы исследования отмечают, что полностью отказываться от утреннего кофе не стоит – достаточно перед его употреблением плотно позавтракать.