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  • 30 сентябрь 2020 11:59
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Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня

Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огняСовет Безопасности ООН призвал к "немедленному" прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление всех 15 состоящих в этом органе государств было распространено во вторник, 29 сентября, в Нью-Йорке. Стороны конфликта в нем призывают вернуться за стол переговоров и продолжить сотрудничество с Минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

 

ООН, подчеркивает Совбез, встревожена "сведениями о широкомасштабных военных действиях вдоль линии разграничения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе" и "осуждает применение насилия".

 

Ранее во вторник телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым провела канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Она призвала стороны к немедленному прекращению огня и также назвала Минскую группу ОБСЕ подходящей площадкой для урегулирования споров.

 

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В ее состав входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, сопредседателями являются Россия, Франция и США.


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