» » » Джеймс Кэмерон закончил съемки «Аватара 2»
﻿
  • 29 сентябрь 2020 9:33
  • 44

Джеймс Кэмерон закончил съемки «Аватара 2»

Джеймс Кэмерон закончил съемки «Аватара 2»Съемки фильма «Аватар 2» завершены. Об этом рассказал режиссер картины Джеймс Кэмерон, передает Cinema Blend.

 

«Мы на 100 процентов завершили съемки второй части и где-то на 95 процентов закончили "Аватар 3"», — сказал он. Режиссер пожаловался, что из-за пандемии коронавируса съемки пришлось прервать, из-за чего премьеру «Аватара 2» перенесли на год. По предварительным данным, она состоится 16 декабря 2022 года.

 

«Аватар» вышел в прокат в 2009 году. При бюджете в 237 миллионов долларов лента заработала в мировом прокате более 2,7 миллиарда долларов и десять лет удерживала лидерство по сборам, уступив в 2019-м фильму «Мстители: Финал».

 

Ранее Кэмерон раскрыл детали второй и третьей частей «Аватара». Кинематографист рассказал, что в сиквеле главные герои Джейк и Нейтири по-прежнему вместе, у них будет восьмилетняя дочь. По его словам, одной из ключевых сцен в новой картине станет эпизод ссоры между родителями, показанный с точки зрения ребенка. Отмечается, что это станет частью «эмоциональных американских горок», с которыми столкнется Джейк в продолжении франшизы.


Похожие статьи:
﻿

"Мстители" сместили "Аватар" с первого места в списке самых кассовых фильмов

Международные Новости
﻿
Кэмерон пообещал «эмоциональные американские горки» в продолжении «Аватара»

Кэмерон пообещал «эмоциональные американские горки» в продолжении «Аватара»

Международные Новости
﻿
Сиквел «Аватара» отложили на неопределенный срок

Сиквел «Аватара» отложили на неопределенный срок

Международные Новости / Культура
﻿
Джеймс Кэмерон: Съёмки

Джеймс Кэмерон: Съёмки "Аватар 2" могут начаться в январе

Международные Новости / Культура
﻿
Создатели «Аватара 2» показали нового персонажа

Создатели «Аватара 2» показали нового персонажа

Международные Новости / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика