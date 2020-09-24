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  • 24 сентябрь 2020 16:44
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В Казахстане в одной из областей объявили карантин из-за птичьего гриппа

В Казахстане в одной из областей объявили карантин из-за птичьего гриппаТри села в Костанайской област закрыли на карантин из-за птичьего гриппа.

 

По данным издания «Костанайские новости», случаи падежа птицы зафиксированы в селах Маяк Сарыкольского района, Сокол Узункольского района и Красная Пресня Мендыкаринского района. На территории этих трех сел введен карантин на 21 день (запрет на вывоз продукции птицеводства). Затем у птицы возьмут кровь на анализы. Если диагноз подтвердится – карантин продлят.

 

«В область поступила вакцина против высокопатогенного птичьего гриппа, 21 тысяча доз. Вакцинация уже началась», – сообщил руководитель областного Управления ветеринарии Самата Калиев.

 

Напомним, в четырех регионах Казахстана – Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях подтверждены случаи птичьего гриппа. Общее количество падежа птиц на личных подворьях составило 12 926 голов.

 

В этой связи в регионы выехали специалисты республиканского противоэпизоотического отряда, которые занимаются вопросами локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней. Кроме того, в регионы направлены дополнительные объемы вакцины от птичьего гриппа, что позволит вакцинировать 8,2 млн голов.

 

В соответствии с принятыми правилами, Республика Казахстан уведомила о вспышке заболевания Всемирную организацию здравоохранения.


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