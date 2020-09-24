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  • 24 сентябрь 2020 10:54
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Саудовская Аравия разрешила хадж для иностранных граждан

Саудовская Аравия разрешила хадж для иностранных гражданВласти Саудовской Аравии дали разрешение на совершение хаджа умра (малый хадж) для иностранных граждан, сообщает МВД этой страны, пишут местные СМИ.

 

Документ одобрен по согласованию с органами здравоохранения страны и будет проходить в три этапа. Граждане зарубежных стран смогут совершать паломничество с 1 ноября этого года.

 

"На первом и втором этапе, с 4 октября 2020 года, к святым местам будет разрешено гражданам самой Саудовской Аравии. При этом в соответствии с санитарными нормами паломников не должно быть больше 6 тысяч человек в день", - говорится в сообщении.

 

Также известно, что количество паломников будет увеличиваться до 1 ноября, то есть до третьего этапа.

 

Напомним, территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, была закрыта для свободного передвижения из-за большого числа инфицированных COVID-19.

 

Отмена хаджа в июне не стала неожиданностью: о том, что подготовка к нему приостановлена до стабилизации эпидемиологической ситуации, власти Саудовской Аравии сообщили еще в апреле. Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов после появления этой информации обратился ко всем мусульманам, попросил не печалиться и предложил посмотреть на ситуацию под другим углом. По его словам, то, что по-настоящему важно, — это чистые помыслы и искренние намерения человека.


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