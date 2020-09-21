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  • 21 сентябрь 2020 11:23
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В США перехватили посылку со смертельным ядом — ее должен был получить Трамп

В США перехватили посылку со смертельным ядом — ее должен был получить ТрампПравоохранительные органы США на этой неделе перехватили опасную посылку, которая предназначалась для президента Дональда Трампа.

 

Оказалась, что в ней содержался смертельный яд рицин, передает CNN. Это подтвердили два независимых теста.

 

Отмечается, что в Белом доме существуют строгие правила сортировки всей почты, которая туда поступает: прежде, чем посылка дойдет до главы государства, она проверяется и сортируется на удаленном объекте.

 

Дело передано в Секретную службу и ФБР.

 

Напомним: в 2018-м похожие почтовые отправления поступили в Минобороны США. Они предназначались для тогдашнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса и главы военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона.

 

Следствие установило, что опасные посылки разослал бывший американский военнослужащий Уильям Клайд Аллен. Позднее он рассказал, что отправлял письма с касторовыми семенами (из них получают тот самый рицин) не только военной верхушке США.

 

В его списке также числился Трамп, президент РФ Владимир Путин и даже британская королева Елизавета II.


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