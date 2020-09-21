Названы победители премии "Эмми - 2020"

Стали известны победители 72-й премии "Эмми". Об этом объявила американская телеакадемия в онлайн-трансляция мероприятия в Twitter.

Приз в категории "Лучший драматический сериал" получили "Наследники", лучшим комедийным стал "Шиттс Крик", а лучшим коротким — "Хранители".

Американская актриса Зендая получила премию "Эмми" как "Лучшая драматическая актриса".

Приз за "Лучшую мужскую роль" получил актер Джереми Стронг. Он стал победителем в номинации благодаря сериалу "Наследники".

За роль второго плана в драматическом сериале награды удостоены Билли Крудап ("Утреннее шоу") и Джулия Гарнер ("Озарк").

Премия "Эмми" — главная награда в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.