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  • 21 сентябрь 2020 11:18
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Названы победители премии "Эмми - 2020"

Названы победители премии "Эмми - 2020"Стали известны победители 72-й премии "Эмми". Об этом объявила американская телеакадемия в онлайн-трансляция мероприятия в Twitter.

 

Приз в категории "Лучший драматический сериал" получили "Наследники", лучшим комедийным стал "Шиттс Крик", а лучшим коротким — "Хранители".

 

Американская актриса Зендая получила премию "Эмми" как "Лучшая драматическая актриса".

 

Приз за "Лучшую мужскую роль" получил актер Джереми Стронг. Он стал победителем в номинации благодаря сериалу "Наследники".

 

За роль второго плана в драматическом сериале награды удостоены Билли Крудап ("Утреннее шоу") и Джулия Гарнер ("Озарк").

 

Премия "Эмми" — главная награда в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.


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