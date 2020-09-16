ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой пандемии, несмотря на то, что нынешний коронавирус все еще не побежден.

О необходимости таких шагов ВОЗ намерена заявить на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает ТАСС.

Организация планирует акцентировать внимание на сессии на трех темах. Помимо совместных действий мирового сообщества в подготовке к новой пандемии, она рассчитывает на более активную поддержку в мире инициативы по ускорению доступа к средствам борьбы с COVID-19 (ACT), а также на подтверждение государствами приверженности выполнению Целей устойчивого развития.

«Мы должны вместе готовиться к следующей пандемии» - говорится в пресс-релизе ВОЗ.

Как считают в организации, пандемия COVID-19 «показала катастрофическую неготовность мира [к борьбе с масштабной болезнью], несмотря на многочисленные признаки и предупреждения».

В ВОЗ напомнили в этой связи, что еще год назад ГА ООН и Совет по мониторингу глобальной готовности, созданный ВОЗ и Всемирным банком, «предупреждали об угрозе пандемии, призывая глобальных лидеров принять срочные, совместные действия для подготовки». В опубликованном на днях в Женеве ежегодном докладе Совет по мониторингу обратил внимание на то, что «дезориентированный из-за COVID-19 мир страдает от отсутствия лидерства и своевременных действий».

ВОЗ на 75-й сессии Генассамблеи ООН «призовет мировых лидеров поддержать механизм по ускорению доступа к средствам борьбы с COVID-19, созданный в апреле нынешнего года. В организации напомнили, что инициатива ACT «предоставляет всем странам шанс более быстрого доступа к большему числу инструментов, вместе разделяя риски и расходы».

Для того, чтобы быстро разработать и провести в 2021 году распределение 2 млрд доз вакцины от коронавируса, а также терапевтических средств и тестов, механизму ACT требуется 35 млрд долларов США. Эти инвестиции нужны для «глобального решения», и эта сумма «бледнеет по сравнению с экономическими последствиями COVID-19».

Кроме того, ВОЗ намерена продвигать на Генассамблее тему Целей устойчивого развития. В организации считают, что пандемия рискует подорвать предпринимавшиеся на протяжении десятилетий усилия по развитию здравоохранения.

Согласно проведенному недавно исследованию, 90% государств сообщили, что испытывают сбои в основных медицинских услугах вследствие COVID-19. При этом чаще всего страдает плановая иммунизация, лечение неинфекционных заболеваний и психических расстройств, сфера планирования семьи. По мнению ВОЗ, нынешняя пандемия напомнила мировому сообществу, что нужно больше инвестировать в здравоохранение.