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  • 15 сентябрь 2020 12:51
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Ученые нашли признаки жизни на Венере

Ученые нашли признаки жизни на ВенереВ атмосфере Венеры был обнаружен газ фосфин, что может свидетельствовать о существовании на этой планете жизни. Об этом группа ученых из США, Великобритании и Японии сообщила в журнале Nature Astronomy.

 

Присутствие фосфина в атмосфере Земли учеными ассоциируется исключительно с «антропогенной деятельностью или присутствием микробов», отмечается в исследовании. Этот газ на нашей планете производят микроорганизмы, которые существуют в среде, не зависящей от кислорода. Речь идет о рисовых полях или, например, заболоченной местности. Выделяется фосфин и в результате некоторых промышленных процессов.

 

В свою очередь, появление газа в атмосфере Венеры остается для авторов исследования необъяснимым феноменом. Они изучили в качестве потенциальных источников возможную вулканическую активность, метеориты, молнии и многое другое. В итоге ученые указывают, что появление фосфина на Венере может как быть результатом еще не известных науке химических процессов, так и (по аналогии с Землей) действительно говорить о присутствии жизни.


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