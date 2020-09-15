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  • 15 сентябрь 2020 12:36
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Во Франции ужесточили карантин из-за вспышки коронавируса

Во Франции ужесточили карантин из-за вспышки коронавирусаВо Франции в нескольких регионах ужесточают карантинные ограничения. Причиной тому является стремительный рост количества новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Le Figaro.

 

Как сообщается, в регионе Новая Аквитания власть призвала людей ограничить встречи с родственниками и друзьями до 10 человек, а большие празднования перенести. Там также запретили употребление алкоголя в общественных местах. За несоблюдение клиентами требования заведениям грозят закрытием.

 

В Бордо будет действовать запрет на собрания компаниями более 10 человек в парках и на набережных. Визиты к родственникам в домах для пожилых людей ограничили до двух гостей в неделю. Аналогичные ограничения анонсировали и в Буш-дю-Рон.

 

В 27 муниципалитетах, где наибольшее количество заражений, запрещают собираться компаниями более 10 человек в парках и скверах.

 

Также запретили танцевальные вечеринки, потребление алкоголя стоя возле бара или в общественных местах после 20:00, а заведениям разрешено работать только до полуночи.


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