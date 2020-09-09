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  • 9 сентябрь 2020 9:36
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Михаила Ефремова приговорили к восьми годам тюрьмы

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам тюрьмыПресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима актера Михаила Ефремова за дорожно-транспортное происшествие на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, сообщает РИА Новости.

 

Артиста взяли под стражу в зале суда. До этого он находился под домашним арестом.

 

Суд также взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Кроме того, актера лишили права управления транспортным средством сроком на три года.

 

Потерпевшая сторона заявила, что не будет обжаловать приговор актеру. Прокуратура просила для Ефремова 11 лет колонии общего режима.

 

Актер Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Лада». Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Он умер на следующий день.

 

Медицинское освидетельствование на месте показало, что в момент аварии актер был пьян. У него обнаружили 1,05 или 1,25 промилле алкоголя, а позже в его крови нашли следы наркотиков.


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