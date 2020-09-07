На Южную Корею обрушился тайфун

Тайфун "Хайшен", который несет в себе устойчивый ветер со скоростью 126 км в час, приблизился к южному побережью Южной Кореи. Об этом пишет Reuters.

Тайфун обрушился на город Ульсан. Более 1 тысячи человек эвакуированы, а более 300 рейсов в 10 аэропортах, включая международный аэропорт Чеджу, были отменены. Министерство безопасности страны добавило, что закрыт въезд в национальные парки и некоторые национальные поезда приостановлены.

Кроме того, в Японии около 440 тысячи домов в юго-западном районе Кюсю остались без электричества в понедельник утром после урагана.

32 человека были ранены, в том числе женщина, которая упала с лестничного пролета в темноте.

В результате тайфуна почти 2 миллионам человек в Японии эвакуировали.

Ранее стало известно, что на Японию обрушился мощный тайфун "Хайшен", который вызвал сильные ветры и дожди на юге страны.