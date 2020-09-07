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  • 7 сентябрь 2020 10:12
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На Южную Корею обрушился тайфун

На Южную Корею обрушился тайфунТайфун "Хайшен", который несет в себе устойчивый ветер со скоростью 126 км в час, приблизился к южному побережью Южной Кореи. Об этом пишет Reuters.

 

Тайфун обрушился на город Ульсан. Более 1 тысячи человек эвакуированы, а более 300 рейсов в 10 аэропортах, включая международный аэропорт Чеджу, были отменены. Министерство безопасности страны добавило, что закрыт въезд в национальные парки и некоторые национальные поезда приостановлены.

 

Кроме того, в Японии около 440 тысячи домов в юго-западном районе Кюсю остались без электричества в понедельник утром после урагана.

 

32 человека были ранены, в том числе женщина, которая упала с лестничного пролета в темноте.

 

В результате тайфуна почти 2 миллионам человек в Японии эвакуировали.

 

Ранее стало известно, что на Японию обрушился мощный тайфун "Хайшен", который вызвал сильные ветры и дожди на юге страны.


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