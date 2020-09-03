Оргкомитет Лос-Анджелес-2028 представил официальный логотип Олимпийских игр

Олимпийские и Паралимпийские игры LA-28 будут отмечаться в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Логотип LA28, вдохновленный городом, где все разные и каждый имеет свои, незабываемые особенности, иллюстрирует силу многообразия Лос-Анджелеса и бросает вызов уникальной самобытности.

Построенная для цифровой эпохи, анимированная эмблема разработана для развития с течением времени, отражая дух города с его безграничными возможностями.

«Лос-Анджелес» бросает вызов уникальной идентичности. Нет одного способа представить Лос-Анджелес», — сказал председатель LA28 Кейси Вассерман. «Каждый район, каждый квартал, каждый человек имеет свою собственную уникальную идентичность и историю Лос-Анджелеса. Игры LA28 продемонстрируют коллективный творческий потенциал нашего сообщества и прославят разнообразие, которое делает нас сильными».

Эмблема LA28, украшенная смелыми и статичными буквами L, 2 и 8, позволяет создавать исключительный спектр историй с меняющейся динамикой «A». «Лос-Анджелес — это бесконечное полотно, на котором представлены миллионы людей и сотни языков, — сказала директор по маркетингу LA28 Эми Глисон, — Никто никогда не сможет выразить все то, что представляют Лос-Анджелес и Игры».

Лучший способ продемонстрировать Игры LA28 — это попросить сообщество принять участие в их создании».

Эмблема LA28, задуманная как платформа для творчества, самовыражения и приобщения, представляет собой собрание голосов, а не единственный памятник или достопримечательность. В ознаменование запуска эмблемы более 20 человек воплотили в жизнь свои личные истории с помощью художественной буквы «А» на эмблеме LA28. В течение следующих восьми лет LA28 будет историей, написанной совместно с сообществом.

«Возможность совместного творчества безгранична», — сказал Кейси Вассерман.