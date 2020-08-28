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  • 28 август 2020 10:46
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Премьер-министр Японии Абэ уходит в отставку из-за состояния здоровья

Премьер-министр Японии Абэ уходит в отставку из-за состояния здоровьяПремьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья.

 

Как сообщает ТАСС, глава правительства уже принял соответствующее решение. Ожидается, что сам Абэ объявит об этом на специальной пресс-конференции в пятницу.

 

По данным РИА Новости, у Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. В начале июня ему стало плохо в рабочем кабинете. За последние две недели Абэ дважды посетил больницу для проведения обследований, что подогрело слухи об ухудшении его здоровья.

 

Глава правительства в последнее время достаточно рано возвращается в свой дом. В то же время сам Абэ ранее заявлял журналистам, что чувствует себя хорошо, а обследования проходил исключительно для того, чтобы удостовериться в положительном состоянии своего здоровья

 

Синдзо Абэ 65 лет. Первый раз он возглавил правительство в 2006 году, сменив на этом пост Дзюнъитиро Коидзуми. Через год он объявил об отставке, сославшись на состояние здоровья. В декабре 2012 года Абэ снова стал премьер-министром. На этой неделе срок его пребывания на посту премьера превысил 2799 дней, что стало рекордом для Японии.


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