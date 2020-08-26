Microsoft добавила расшифровку аудиозаписей в Word

Программа поддерживает файлы в mp3, wav, m4a и mp4. Пока функция работает только с англоязычными аудиозаписями.

Microsoft объявила о запуске функции расшифровки аудиозаписей в веб-версии приложения Word под названием Transcribe. С её помощью пользователи могут записывать разговоры в приложении или загружать собственные файлы для последующего автоматического транскрибования.

Согласно сообщению, новая функция была анонсирована еще в 2019 году, но реализовали ее только сейчас. Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю понадобится подписка на сервис Microsoft 365. Программа поддерживает файлы форматов: mp3, wav, m4a и mp4. Размер файла не должен составлять более 20 МБ, а общий объём распознавания аудиозаписей ограничен до 5 часов в месяц.

За новой функцией стоит ИИ-платформа Azure, которая открывает несколько уникальных возможностей. Например, в случае с интервью программа сама определит голоса участников разговора, позволит назначить им имена и отредактировать фразы. Затем распознанный текст можно будет целиком или фрагментами переместить прямо в документ Word.

Чтобы включить функцию, нужно нажать на соответствующую кнопку в Word’s Dictate, при этом переведенный текст появится в боковой панели. Пока функция работает только с англоязычными аудиозаписями.