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  • 26 август 2020 18:39
  • 42

Microsoft добавила расшифровку аудиозаписей в Word

Microsoft добавила расшифровку аудиозаписей в WordПрограмма поддерживает файлы в mp3, wav, m4a и mp4. Пока функция работает только с англоязычными аудиозаписями.

 

Microsoft объявила о запуске функции расшифровки аудиозаписей в веб-версии приложения Word под названием Transcribe. С её помощью пользователи могут записывать разговоры в приложении или загружать собственные файлы для последующего автоматического транскрибования.

 

Согласно сообщению, новая функция была анонсирована еще в 2019 году, но реализовали ее только сейчас. Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю понадобится подписка на сервис Microsoft 365. Программа поддерживает файлы форматов: mp3, wav, m4a и mp4. Размер файла не должен составлять более 20 МБ, а общий объём распознавания аудиозаписей ограничен до 5 часов в месяц.

 

За новой функцией стоит ИИ-платформа Azure, которая открывает несколько уникальных возможностей. Например, в случае с интервью программа сама определит голоса участников разговора, позволит назначить им имена и отредактировать фразы. Затем распознанный текст можно будет целиком или фрагментами переместить прямо в документ Word.

 

Чтобы включить функцию, нужно нажать на соответствующую кнопку в Word’s Dictate, при этом переведенный текст появится в боковой панели. Пока функция работает только с англоязычными аудиозаписями.


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