» » » Apple представит контент с дополненной реальностью в 2021 году
﻿
  • 26 август 2020 18:29
  • 41

Apple представит контент с дополненной реальностью в 2021 году

Apple представит контент с дополненной реальностью в 2021 годуВполне возможно, что компания Apple в следующем году представит контент с дополненной реальностью (AR), сообщает Bloomberg.

 

"Ожидается, что функция AR появится в следующем году, в преддверии выпуска в 2022-м гарнитуры Apple, которая будет построена вокруг дополненной и виртуальной реальности", - говорится в информации.

 

Оказалось, что релиз первоначально был запланирован на конец текущего года, но из-за пандемии COVID-19 был отложен. Тем не менее есть вероятность, что в конечном итоге Apple может отказаться и от нового плана.

 

С новой функцией элементы телешоу будут отображаться на телефоне или планшете зрителя и интегрироваться в окружающую среду. Например, кто-то, смотрящий сцену лунной прогулки в шоу, сможет увидеть на дисплее своего устройства виртуальный луноход, расположенный на кофейном столике в гостиной.

 

Новая функция будет бонусом, доступным в приложении Apple TV на iPhone или iPad.

 

Напомним, ранее стало известно, что в июне Apple представила iOS 14. Один из главных новых инструментов - сервис для работы с приложениями App Library, который группирует приложения по категориям на рабочем столе.

 

Самое интересное: теперь уведомление о входящем звонке будет не на весь экран, а иконкой сверху. Его всего лишь необходимо будет смахнуть вверх, если не хочется отвечать.


Похожие статьи:
﻿
Apple планирует внести изменения в дизайн смартфонов

Apple планирует внести изменения в дизайн смартфонов

Международные Новости
﻿
Apple намерена отказаться от iTunes

Apple намерена отказаться от iTunes

Международные Новости
﻿
Apple позволила пользователям отключать функцию замедления iPhone

Apple позволила пользователям отключать функцию замедления iPhone

Международные Новости / Технологии
﻿
Apple запатентовала очки дополненной реальности

Apple запатентовала очки дополненной реальности

Международные Новости / Технологии
﻿
Apple начала производство iPhone 6S

Apple начала производство iPhone 6S

Международные Новости / Технологии
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика