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  • 24 август 2020 23:11
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Раскрыты подробности гибели людей на сбитом в Иране украинском Boeing 737

 

Раскрыты подробности гибели людей на сбитом в Иране украинском Boeing 737После первого попадания ракеты в украинский Boeing 737-800 на борту оставались живые люди. Подробности их гибели со ссылкой на данные «черного ящика» раскрыла Ассоциация гражданской авиации Ирана, передает Newsweek.

 

Сообщается, что самописец записал около 19 секунд разговора между первым и вторым пилотом после того, как самолет был поврежден ракетой. Затем запись прервалась. Между первым и вторым попаданием прошло 25 секунд. До последнего момента пилоты управляли самолетом.

 

Также извлеченные данные показали, что самолет не нарушал предписанных границ воздушного коридора, а некоторое время после удара ракеты его двигатели продолжали работать. Записи из пассажирского салона не сохранились, записывающие механизмы могли быть повреждены взрывом.

 

Ранее на Украине рассказали, что Иран препятствовал расследованию гибели самолета. 16 января стало известно, что Канада начала свое расследование катастрофы украинского «Боинга» под Тегераном.

 

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.

 

11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что она была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.


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