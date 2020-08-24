В школах Германии и США начались вспышки коронавируса

Из Германии приходят сообщения о том, что школы тоже становятся очагами распространения вируса. Многие немецкие школьники вернулись к учебе две недели назад, и с тех пор, сообщают власти, в 41 из 825 берлинских школ зафиксированы случаи заболевания, пишет BBC.

При этом заразились дети всех возрастных категорий - от начальной школы до выпускных классов. Сотни учащихся и учителей отправлены в карантин.

О новых вспышках заражения, связанных с открытием школ, сообщают также власти ряда штатов США и министерство образования Израиля.

Во Франции, где школы откроются через неделю, дети старше 11 лет в обязательном порядке должны будут находиться на территории учебных заведений в масках.

Власти Великобритании подтвердили, что в сентябре дети всех возрастов вернутся к занятиям в школах. В Шотландии, где традиционно учебный год начинается раньше, школы уже открылись.

По словам главного советника правительства по вопросам здравоохранения Криса Уитти, отсутствие школьной жизни нанесет детям больший вред, чем коронавирус. Он заметил, что шансы детей умереть от Covid-19 ничтожно малы.

По мнению Уитти, борьба с коронавирусом в Британии продлится еще по меньшей мере девять месяцев.