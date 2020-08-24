«Бавария» выиграла финал Лиги чемпионов

Бавария стала победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019−2020. В финальном матче, который проходил в португальском Лиссабоне, немецкий клуб выиграл со счетом 1:0 у французского «Пари Сен-Жермен».

Единственный гол в матче забил нападающий мюнхенской команды Кингсли Коман, который после подачи Киммиха головой отправил мяч в ворота Кейлора Наваса.

Мюнхенцы стали первой командой в истории Лиги чемпионов, которая выиграла все свои матчи в рамках одного турнира.

«Бавария» выиграла этот кубок в шестой раз в своей истории.

Кроме того, главный тренер немецкого клуба Ханс-Дитер Флик привел команду к победам в Лиге чемпионов, чемпионате Германии и национальном Кубке в своем первом сезоне в качестве наставника клуба. 55-летний Флик возглавил «Баварию» 3 ноября 2019 года, сменив на посту главного тренера Нико Ковача, который был отправлен в отставку.