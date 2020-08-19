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  • 19 август 2020 14:42
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Джо Байден официально выдвинут в президенты США

Джо Байден официально выдвинут в президенты СШАДемократическая партия США утвердила бывшего вице-президента страны 77-летнего Джо Байдена своим единственным кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Решение принято 18 августа на общенациональном съезде в Милуоки, сообщило РИА Новости.

 

В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты своих праймериз, по которым Джо Байден набрал наибольшее число партийных делегатов, голосующих на съезде. Внутрипартийным соперником Байдена был сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

 

Ранее Джо Байден выбрал кандидата на пост вице-президента — сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. В случае избрания Джо Байдена 55-летняя Камала Харрис станет первой женщиной на посту вице-президента и первым темнокожим политиком на этом посту.

 

Джо Байдену на выборах 3 ноября будет противостоять действующий президент Дональд Трамп.


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