Китай зарегистрировал вакцину от коронавируса

В понедельник, 17 августа, Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавируса. Патент на вакцину выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Заявку на патент подали еще в марте, но одобрили только сейчас, так как вакцина должна была пройти испытания.

Вакцина содержит генетический материал коронавируса. Задача препарата - заставить организм человека вырабатывать антитела, способные распознавать спайк-белок коронавируса и бороться с ним.

Исследования на первых двух этапах показали эффективность и безопасность образца. Теперь последует последняя фаза в виде массового тестирования. На последнем этапе тестирования вакцины предстоит выяснить длительность защиты, безопасную дозировку для разных категорий людей.

Напомним, на прошлой неделе российский президент Владимир Путин объявил, что его страна первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.