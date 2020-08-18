» » » ВОЗ призвала больше не вводить карантин из-за COVID-19
﻿
  • 18 август 2020 10:13
  • 114

ВОЗ призвала больше не вводить карантин из-за COVID-19

ВОЗ призвала больше не вводить карантин из-за COVID-19Главный эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в интервью британскому изданию The Telegraph призвала государства мира не вводить повторные жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом.

 

По ее словам, это обусловлено последствиями подобных ограничений в здравоохранении, социальной и экономической сферах. Вместо карантина доктор предлагает ввести «локальные стратегии».

 

«ВОЗ не рекомендовала введение карантина. Его пришлось ввести в нескольких странах, потому что вспышка росла очень быстро. Но мы надеемся, что странам не нужно будет вводить государственный карантин снова», — сказала Ван Керкхове.

 

Кроме того, эпидемиолог считает, что вакцина от коронавируса не будет готова еще минимум полгода, поэтому лучше использовать доступные сейчас инструменты «индивидуализированного, специфического, локализованного» подхода для сдерживания инфекции:

 

·Отслеживание контактов;

·Массовое тестирование;

·Оснащение медучреждений;

·Физическое дистанцирование;

·Ношение масок.

 

«Это не одна мера, все существующие меры необходимо использовать вместе. И это работает. Причина, по которой мы постоянно говорим, что это работает, заключается в том, что мы видели, как это происходило. Мы видели, как страны берут под контроль эти вспышки», — отметила она в интервью.


Похожие статьи:
﻿
Вакцинация против COVID-19 начнется не ранее 2021 года, считают в ВОЗ

Вакцинация против COVID-19 начнется не ранее 2021 года, считают в ВОЗ

Международные Новости
﻿
Африка может стать новым эпицентром коронавируса — ВОЗ

Африка может стать новым эпицентром коронавируса — ВОЗ

Международные Новости
﻿
Защитные маски скоро станут нормой для человечества — ВОЗ

Защитные маски скоро станут нормой для человечества — ВОЗ

Международные Новости
﻿
В ВОЗ высказались о сроках исчезновения коронавируса

В ВОЗ высказались о сроках исчезновения коронавируса

Международные Новости
﻿
ВОЗ признала серьезность вспышки вируса в Южной Корее

ВОЗ признала серьезность вспышки вируса в Южной Корее

Общество / Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика