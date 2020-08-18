ВОЗ призвала больше не вводить карантин из-за COVID-19

Главный эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в интервью британскому изданию The Telegraph призвала государства мира не вводить повторные жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом.

По ее словам, это обусловлено последствиями подобных ограничений в здравоохранении, социальной и экономической сферах. Вместо карантина доктор предлагает ввести «локальные стратегии».

«ВОЗ не рекомендовала введение карантина. Его пришлось ввести в нескольких странах, потому что вспышка росла очень быстро. Но мы надеемся, что странам не нужно будет вводить государственный карантин снова», — сказала Ван Керкхове.

Кроме того, эпидемиолог считает, что вакцина от коронавируса не будет готова еще минимум полгода, поэтому лучше использовать доступные сейчас инструменты «индивидуализированного, специфического, локализованного» подхода для сдерживания инфекции:

·Отслеживание контактов;

·Массовое тестирование;

·Оснащение медучреждений;

·Физическое дистанцирование;

·Ношение масок.

«Это не одна мера, все существующие меры необходимо использовать вместе. И это работает. Причина, по которой мы постоянно говорим, что это работает, заключается в том, что мы видели, как это происходило. Мы видели, как страны берут под контроль эти вспышки», — отметила она в интервью.