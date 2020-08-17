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  • 17 август 2020 11:11
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Названа новая версия появления коронавируса

Названа новая версия появления коронавирусаКоронавирус мог адаптироваться к людям еще в 2012 году, пишет издание The Sun со ссылкой на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон.

 

Исследователи проанализировали записи врача, лечившего горняков в китайской провинции Юньнань, которые две недели чистили шахту от помета летучих мышей.

 

У заразившихся появлялись симптомы коронавируса: пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура. Врачи подключали заболевших к аппаратам искусственной вентиляции легких. Трое из шести скончались.

 

Лаборатория Уханя исследовала анализы шахтеров и подтвердила, что образцы похожи на атипичную пневмонию. Таким образом, исследователи заключают, что, возможно, коронавирус уже адаптировался к человеческому организму.

 

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 21 млн, умерли больше 750 тысяч человек.


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