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  • 17 август 2020 10:22
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Совбез ООН не продлил оружейное эмбарго для Ирана

Совбез ООН не продлил оружейное эмбарго для ИранаСовет безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Срок его действия истекает 18 октября. Об этом сообщает Reuters.

 

За его продление проголосовали США и Доминиканская Республика.

 

Россия и Китай выступили против. Еще 11 стран, в том числе Франция, Великобритания и Германия, воздержались.

 

Таким образом, проект резолюции был отклонен. Для его принятия нужно девять голосов "за" и отсутствие наложения вето со стороны пяти постоянных членов - Великобритании, Китая, РФ, США и Франции.

 

По словам госсекретаря США Майка Помпео, СБ отклонил "разумную резолюцию" и "открыл путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна-спонсор терроризма продавала и покупала вооружения".

 

"Мы будем работать и дальше, чтобы теократический режим не имел свободы продажи и покупки вооружений, которые угрожают сердцу Европы, Ближнему Востоку и миру в целом", - отметил он.

 

Напомним, в начале этого года Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. В новый список вошли несколько юридических лиц и бизнесмен Али Баяндорян, связанный с компанией Triliance Petrochemical. Компания также включена в список санкций. Указывается, что она связана с Национальной нефтяной компанией Ирана, равно как и зарегистрированная в ОАЭ Beneathco.

 

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что он обеспокоен тем, что мировые лидеры не создали "единой позиции против самого антисемитского режима на планете" в отношении Ирана.


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