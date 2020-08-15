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  • 15 август 2020 10:16
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Telegram запустил видеозвонки

Telegram запустил видеозвонкиДолгожданной функцией пока могут пользоваться только владельцы Android-смартфонов. В Telegram сообщили, что компания Apple затягивает выход обновленной версии приложения, включающего видеозвонки.

 

«2020 год показал, что мир нуждается в надежных инструментах для видеосвязи, и сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложении для Android (на iOS звонки станут доступны как только это будет возможно). Чтобы начать видеозвонок, нажмите на кнопку со значком камеры в профиле пользователя. Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, не завершая звонка: его можно свернуть в небольшое окно в углу экрана», – говорится в сообщении.

 

Отмечается, что для защиты данных в видеозвонках используется оконечное шифрование. Чтобы убедиться, что соединение безопасно, просто сравните четыре эмодзи, которые видите на экране Вы и Ваш собеседник: если символы совпадают, звонок надёжно защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков.

 

«К сожалению, пользователям iOS придётся вместе с нами дожидаться, пока Apple проверит обновление. Возможно, для кого-то это станет поводом задуматься о переходе на такую мобильную платформу, которая проявляет больше уважения к пользователям и разработчикам (например, Android)», – отмечается в сообщении.

 

Кроме того, сегодня Telegram исполняется семь лет. По случаю дня рождения, разработчики приложения расширили набор анимированных эмодзи.


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