» » » «Бавария» забила 8 голов «Барселоне» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
﻿
  • 15 август 2020 10:11
  • 173

«Бавария» забила 8 голов «Барселоне» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

«Бавария» забила 8 голов «Барселоне» и вышла в полуфинал Лиги чемпионовВ четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Барселону» с результатом 8:2, и вышла в полуфинал турнира.

 

Счет матча на 4-й минуте открыл форвард «Баварии» Томас Мюллер с передачи Левандовски, на 7-й минуте защитник Давид Алаба срезал мяч в свои ворота, и принес «Барселоне» очко, тем самым сравняв счет, на 21-й минуте следующий мяч в ворота «Барсы» отправил хавбек Иван Перишич с паса Сержа Гнаби, затем спустя 6 минут счет до крупного довел уже сам Гнаби с паса Леона Горецки, и на 31-й минуте Мюллер оформил дубль, ему ассистировал Йозуа Киммих. Таким образом, на перерыв «Бавария» ушла ведя в счете 4:1.

 

Во 2 тайме «Барселона» начала активно, нападающий Луис Суарес забил на 57-й минуте, однако затем в ворота Тер-Штегена снова полетели голы от «Баварии»: на 63-й минуте Йозуа Киммих забил с паса Альфонсо Дэвиса, на 82-й минуте с паса Филиппе Коутиньо забил Роберт Левандовски, а следом сам Коутиньо оформил дубль на 85-й и 89-й минутах.

 

Таким образом, четвертьфинальный матч Лиги чемпионов закончился для «Барселоны» поражением с 8 пропущенными голами, и завершением выступления в турнире. Столько голов «Барселона» не пропускала с 1946 года.


Похожие статьи:
﻿
Стали известны финалисты Лиги Европы

Стали известны финалисты Лиги Европы

Международные Новости
﻿
«Реал Мадрид» — победитель Лиги чемпионов УЕФА

«Реал Мадрид» — победитель Лиги чемпионов УЕФА

Международные Новости / Спорт
﻿
Стал известен первый финалист Лиги чемпионов

Стал известен первый финалист Лиги чемпионов

Международные Новости / Спорт
﻿
«Реал» оказался сильнее «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов

«Реал» оказался сильнее «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов

Международные Новости / Спорт
﻿
Определились полуфиналисты Лиги чемпионов

Определились полуфиналисты Лиги чемпионов

Международные Новости / Спорт
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика