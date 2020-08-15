«Бавария» забила 8 голов «Барселоне» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Барселону» с результатом 8:2, и вышла в полуфинал турнира.

Счет матча на 4-й минуте открыл форвард «Баварии» Томас Мюллер с передачи Левандовски, на 7-й минуте защитник Давид Алаба срезал мяч в свои ворота, и принес «Барселоне» очко, тем самым сравняв счет, на 21-й минуте следующий мяч в ворота «Барсы» отправил хавбек Иван Перишич с паса Сержа Гнаби, затем спустя 6 минут счет до крупного довел уже сам Гнаби с паса Леона Горецки, и на 31-й минуте Мюллер оформил дубль, ему ассистировал Йозуа Киммих. Таким образом, на перерыв «Бавария» ушла ведя в счете 4:1.

Во 2 тайме «Барселона» начала активно, нападающий Луис Суарес забил на 57-й минуте, однако затем в ворота Тер-Штегена снова полетели голы от «Баварии»: на 63-й минуте Йозуа Киммих забил с паса Альфонсо Дэвиса, на 82-й минуте с паса Филиппе Коутиньо забил Роберт Левандовски, а следом сам Коутиньо оформил дубль на 85-й и 89-й минутах.

Таким образом, четвертьфинальный матч Лиги чемпионов закончился для «Барселоны» поражением с 8 пропущенными голами, и завершением выступления в турнире. Столько голов «Барселона» не пропускала с 1946 года.