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  • 14 август 2020 13:47
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Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношенийИзраиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о полной нормализации отношений. Об этом говорится в совместном с США трехстороннем заявлении, текст которого опубликован в Twitter президента Дональда Трампа.

 

«Этот исторический дипломатический прорыв будет способствовать укреплению мира в Ближневосточном регионе и является свидетельством смелости и дальновидности трех лидеров, а также мужества Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля в планировании нового пути, который откроет огромный потенциал в регионе», — говорится в заявлении.

 

Делегации Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшее время для подписания двусторонних соглашений, касающихся инвестиций, туризма, прямых авиарейсов, безопасности, взаимного открытия посольств и других вопросов.

 

Согласно договоренностям, Израиль приостановит провозглашение суверенитета над территориями Западного берега реки Иордан и сосредоточится на расширении связей с другими странами арабского мира.

 

Кроме того, Израиль и ОАЭ договорились искать «справедливое, всеобъемлющее и прочное решение» израильско-палестинского конфликта.

 

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в своем Twitter подтвердил достижение договоренности, отметив, что ОАЭ и Израиль разработают «дорожную карту» сотрудничества. Он также добавил, что стороны договорились о прекращении Израилем дальнейшей аннексии палестинских территорий.

 

Сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телевизионном обращении после объявления сделки заявил, что согласился только «отсрочить» аннексию и «никогда не откажется от наших прав на нашу землю», уточняет телеканал Al Jazeera.

 

Нетаньяху также отметил, что у него есть «основания для оптимизма, что вслед за соглашением с ОАЭ к кругу мира в регионе присоединятся новые арабские страны».

 

Руководство Палестины, в свою очередь, выпустило заявление, в котором отвергло соглашение между Израилем и ОАЭ и назвало его «предательством Иерусалима, Аль-Аксы и палестинского дела», передает агентство WAFA. В знак протеста власти страны решили отозвать посла из ОАЭ.

 

ОАЭ стали третьим арабским государством, заключившим с Израилем мирное соглашение. В 1979 году Израиль заключил соглашение с Египтом, а в 1994 — с Иорданией.


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