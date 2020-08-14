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  • 14 август 2020 13:32
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Пентагон создаст рабочую группу для изучения НЛО

Пентагон создаст рабочую группу для изучения НЛОПентагон занимается формированием рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов, с которыми сталкивались летчики ВВС. Курировать эту рабочую группу будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист. Об этом сообщает телеканал CNN.

 

Отмечается, что ранее в проблеме пытались разобраться Военно-морские силы (ВМС) страны, так как именно пилоты задокументировали большую часть неопознанных летающих объектов.

 

Проблема появления таких объектов давно заботит ведомство, отмечается в публикации. Некоторые считают, что это беспилотники земных противников, которые пытаются собрать данные о войсках соперника.

 

О создании группы официально объявят уже в ближайшие дни.

 

Ранее стало известно, что Пентагон изучает НЛО в рамках секретной программы, и пытается выяснить причину аномалий, которые военные наблюдают в атмосфере.


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