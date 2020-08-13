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  • 13 август 2020 12:33
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Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Названа экспортная цена российской вакцины от коронавирусаЦена на российскую вакцину против коронавируса при поставках за рубеж будет составлять не менее $10 за две дозы. Об этом сообщил глава совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик в эфире телеканала «Россия-24».

 

«Если говорить про экспортные рынки, [то] речь идет о том, что за две дозы [вакцины] это [стоимость] будет, по нашей оценке, не менее $10, - сказал он. - По крайней мере первые серии будут, скорее всего, достаточно дорогими».

 

Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.

 

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V». Он поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей попробовала вакцину на себе.


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