Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

Правительство Ливана подало в отставку. Об этом заявил Премьер-министр страны Хасан Диаб в ходе своего обращения к ливанскому народу.

По его словам, «система коррупции оказалась сильнее ливанского государства».

Диаб также заявил, что представители предыдущей власти «развернули травлю правительства и настроили против него народ».

«В порту Бейрута взорвалось последствие коррупционной системы нашей страны», — заключил он.

Напомним, что 8 августа в Бейруте прошли столкновения между демонстрантами, вышедшими на антиправительственный митинг, и сотрудниками полиции.

Участники акции протеста требовали отставки Правительства, обвиняя чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту 4 августа.