Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

Правительство Ливана подало в отставку. Об этом заявил Премьер-министр страны Хасан Диаб в ходе своего обращения к ливанскому народу.
По его словам, «система коррупции оказалась сильнее ливанского государства».
Диаб также заявил, что представители предыдущей власти «развернули травлю правительства и настроили против него народ».
«В порту Бейрута взорвалось последствие коррупционной системы нашей страны», — заключил он.
Напомним, что 8 августа в Бейруте прошли столкновения между демонстрантами, вышедшими на антиправительственный митинг, и сотрудниками полиции.
Участники акции протеста требовали отставки Правительства, обвиняя чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту 4 августа.